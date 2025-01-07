На крайнем юге ожидается вплоть до 13 градусов тепла, что является очень высоким значением для января.

Текущая неделя будет теплой как для января. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала заведующая сектором численного моделирования и прогнозирования отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Анжелика Ганчук.

Она отметила, что с понедельника температура в Украине повысилась и перешла в плюсовые значения. Через Украину с запада на восток движется теплый атмосферный фронт. Он связан с циклоном, центр которого расположен над Скандинавией и Северным морем.

После прохождения этого теплого фронта Украина полностью оказывается в теплом секторе циклона. То есть все воздушные потоки будут с юга и юго-запада, и они будут приносить тепло к нам.

Видео дня

"В этом секторе Украина будет держаться достаточно долго. И всю текущую неделю до конца у нас будет преобладать теплая воздушная масса с плюсовыми, положительными температурами", - сказала Ганчук.

7 января, по ее словам, в основном, пройдет без осадков.

"В среду у нас немножечко поснежит и подожмет в западных областях. А на остальные территории осадки доберутся в ночь на четверг. Там будут, в основном, западные, северные и центральные области Украины. И в четверг это будет, в основном, северо-восток", - отметила эксперт.

Говоря о температурных показателях, синоптик пояснила, что за счет поступления теплого воздуха температура повышается. "Ночные температуры у нас около нуля будут оставаться только на крайнем севере - это Черниговская и Сумская области. А на остальных территориях будут выше нуля", - рассказала она.

Так, ночью будет от +1° в северных областях до +7° в южных. Днем температура значительно повысится: сегодня на севере и северо-востоке будет от +3° и до +11° на юге и западе, и до +13° на крайнем юге. "То есть для января месяца это очень высокие значения", - подчеркнула Ганчук.

В то же время в среду эти максимумы должны несколько снизиться, но температура все равно преимущественно составит от +2° на севере до +5°...+8°.

"В столице такие же будут тенденции. 7 января у нас +8°, в среду +5°...+6° будет у нас днем", - сказала синоптик.

Она отметила, что за счет того, что у нас будет преимущественно теплая воздушная масса, то почти все осадки будут выпадать в виде дождя. "И буквально может в воздухе немного снежить, но все равно снежного покрова никакого не будет образовываться", - отметила Ганчук.

Эксперт также подчеркнула, что за счет этого уменьшится риск образования гололедицы на дорогах вплоть до субботы.

"В субботу у нас будет перемещаться циклон через территорию Украины, что принесет мокрый снег на западные территории нашей страны. И также будет смещаться зона осадков. Но там ближе к дождю будет, чем к снегу. Это Киевская, Кировоградская, Черкасская и Одесская области. Это будет в субботу и в ночь на воскресенье", - рассказала она.

Так, в целом как по Украине, так и по Киеву, будут положительные температуры и днем, и ночью. Время от времени будут осадки. "Ветер может быть порывистый. Это в основном будут Карпаты и весь Карпатский регион. И немного на левобережье так же в последующие дни. Но, в принципе, он не несет значительной угрозы, так как иногда это бывает. Это просто порывистый ветер", - сказала Ганчук.

Она также отметила, что есть вероятность образования слабого гололеда в ночь на четверг и в субботу, но появление этого явления еще потребует уточнений.

"Пока у нас такая ситуация: тепло, пониженное давление и время от времени осадки в виде дождя и мокрого снега", - отметила синоптик.

Аномальное тепло в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине ожидается аномально теплая погода с дождями.

По его словам, на территорию нашей страны начнет активно поступать теплый и влажный воздух средиземноморского происхождения. Из-за этого температурный фон существенно повысится, не исключены рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах.

Вас также могут заинтересовать новости: