Самая высокая температура 7 января будет на западе и юге страны.

Во вторник, 7 января, потепление охватит уже всю Украину. Температура повысится до +4°...+9°, а на юге и западе местами будет аж +10°...+12°. Осадков не ожидается, лишь переменная облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +7°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +11°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Тернополе 7 января ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +2°...+8°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +2°...+5°.

В Одессе 7 января - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +11°, облачно с проряснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +2°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +4°...+12°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +7°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью 0°, днем +7°.

7 января - какой праздник, приметы погоды

Если морозов 7 января нет, то весна будет холодная. Если 7 января новолуние, то год будет неурожайный.

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