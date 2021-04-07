От сильных снегопадов больше всего пострадал регион Далмации на побережье Адриатического моря.

Снег, выпавший в хорватском курортном городе Сплит в ночь со вторника на среду, лишь в четвертый раз выпал в апреле за последние 70 лет.

Об этом свидетельствуют данные сплитского отделения государственного гидрометеорологического института, сообщает Европейская правда со ссылкой на Vecernji List.

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Ранко Шевелевич, синоптик государственного гидрометеорологического института в Сплите, заявил, что с 1949 года, когда начали проводить измерения, снег выпал дважды в апреле 1969 года и один раз в 1992 году.

По его словам, во вторник в городе Книн, в 87 км от Сплита, измерили восемь сантиметров снега, что является рекордом за всю историю наблюдений, которая ведется с 1946 года.

От сильных снегопадов больше всего пострадал регион Далмации, центром которого является Сплит, расположенный на побережье Адриатического моря.

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Автор: Елена Пилипчак