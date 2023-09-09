Обрушившиеся скалы, затопленные торговые центры и дома без воды - Гонконг ощущает на себе последствия сильных дождей, в результате которых два человека погибли и более 100 получили травмы.

В восточной части острова Гонконг есть небольшая община, живущая под отвесной скалой. Люди разных возрастов прожили здесь разное количество времени, но все говорят, что никогда не видели ничего подобного.

Две ночи назад, когда дождь лил сильнее и быстрее, чем когда-либо с начала ведения учета в 1884 году, они проснулись ночью от ужасающих грохотов и ударов, когда с холма напротив них скатывались валуны размером с автобус, пишет Sky News.

Дорога, опоясывающая их поселение, теперь полностью заблокирована, а небольшой парк и баскетбольные площадки между домами теперь выглядят как сады камней и скопления мусора. Это действительно везение, что их дома не оказались несколько ближе к скалам.

Оползень разрушил трубы, поэтому теперь в большинстве зданий здесь нет проточной воды. Установлены огромные временные резервуары, куда жители приходят со своими ведрами и бутылками, чтобы наполнить их.

Но местные жители также беспокоятся о том, что может случиться дальше. На скале все еще шатко балансируют огромные валуны, и хотя дождь утих, он все еще идет. Многие люди волнуются, что здесь все еще небезопасно.

Сейчас финансовая столица Азии переводит дух и оценивает ущерб. В некоторых районах города дела обстоят хуже, чем в других. Предприятия подсчитыват потери.

Улицы были затоплены по пояс. Особенно пострадал торговый центр Temple Mall в популярном районе Коулуна. Наводнение полностью затопило нижний этаж, и линии грязи, показывающие, куда поднялась вода, находятся намного выше головы.

Прошло почти 48 часов после того, как начались дожди, а десятки рабочих все еще сметают воду и грязь с улиц.

Учитывая интенсивность и исторический характер дождя, примечательно, как быстро отступила сама вода: улицы, где волны достигали груди, теперь почти чисты.

Это свидетельство превосходной инфраструктуры и дренажной системы Гонконга, отмечает Sky News. Это город, который привык к штормам и создан, чтобы справляться с ними.

Но этот дождь причинил больше разрушений, чем другие, не говоря уже о двух смертельных случаях и более чем 100 человек, которые нуждались в госпитализации. Многие полагают, что их просто не предупредили о наводнении.

И есть также осознание того, насколько все это кажется более регулярным. Только на этой неделе здесь прошли два тайфуна, а материковый Китай летом пережил необычайно сильные наводнения, унесшие жизни десятков людей.

То, что произошло в Гонконге за последние несколько дней, показывает, как даже места, которые являются одними из наиболее подготовленных в мире к суровым погодным условиям, могут пострадать сильно и неожиданно быстро, а затраты продолжают расти.

Тайфун Саола - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели на южный Китай обрушился тайфун Саола. Власти эвакуировали почти 900 тысяч человек в безопасные места, а в большей части Гонконга и других прибрежных районов южного Китая приостановили работу бизнеса, транспорта и школ.

Сила ветра в регионе достигала 200 км/ч, из-за чего в Гонконге 75 человек получили травмы. Ветер был настолько сильным, что людям, которые весят меньше 50 килограмм, запретили выходить на улицу.

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