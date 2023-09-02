Шторм разразился накануне вечером, из-за него в Гонконге и Гуандуне приостановили работу предприятий, транспорта и школ.

Тайфун Саола обрушился на южный Китай, почти 900 тысяч человек были эвакуированы в безопасные места, а в большей части Гонконга и других прибрежных районов южного Китая приостановили работу бизнеса, транспорта и школ.

Метеорологическое бюро провинции Гуандун сообщило, что в 3:30 утра по местному времени мощный шторм обрушился на окрестности города Чжухай, к югу от Гонконга, пишет The Guardian.

Прогнозировалось, что он будет двигаться в юго-западном направлении вдоль побережья провинции Гуандун со скоростью около 17 км/ч, постепенно замедляясь, прежде чем отправиться в море.

"В пятницу 780 тысяч человек в провинции Гуандун были вывезены из опасных районов, как и еще 100 тысяч людей в соседней провинции Фуцзянь. В порт вернулось более 80 тысяч рыболовецких судов", - пишет издание.

Рабочие остались дома, а для учащихся в нескольких городах начало учебного года было перенесено на следующую неделю. Работа фондового рынка Гонконга была приостановлена в пятницу, а сотни людей застряли в аэропорту после отмены около 460 рейсов.

Железнодорожные власти остановили все поезда, въезжающие в провинцию Гуандун или выходящие из нее с вечера пятницы по вечер субботы, сообщила китайская государственная телекомпания CCTV.

Обсерватория Гонконга перед ураганом выпустила предупреждение об урагане №10, что является высшим предупреждением в рамках погодной системы города. Это было первое подобное предупреждение после тайфуна Мангхут, обрушившегося на Гонконг в 2018 году.

Обсерватория сообщила, что ураган Саола - с максимальной устойчивой скоростью ветра 194 км/ч - приблизилась к городу около 23:00 в пятницу, огибая примерно 30,5 км к югу от торгового района Цим Ша Цуй. По сообщению агентства, стена урагана, окружающая его глаз, в течение ночи перемещалась по городу, "представляя серьезную угрозу" для территории. К утру субботы максимальная устойчивая скорость ветра упала до 144 км/ч.

Также власти предупреждают о серьезном наводнении в прибрежных районах и заявляют, что максимальный уровень воды может быть таким же, как тогда, когда Мангхут валил деревья и срывал строительные леса со зданий в городе.

Другой шторм, Хайкуй, постепенно приближается к восточному Китаю. В сочетании с влиянием Саолы в некоторых провинциях Гуандун, Фуцзянь и Чжэцзян будут наблюдаться сильные ветры и проливные дожди, сообщила метеорологическая администрация. По прогнозам, в воскресенье "Хайкуй" поразит восточное побережье Тайваня.

Напомним, в последние месяцы в нескольких регионах Китая произошли одни из самых сильных за последние годы дождей и смертоносные наводнения, в результате которых погибли десятки людей, в том числе в отдаленных горных частях столицы Пекина.

Тайфун Мангхут - что известно

Как сообщал УНИАН, в 2018 году тайфун "Мангхут" ударил по Гонконгу, в результате пострадали 213 человек. Он вышел на сушу в районе города Цзянмэнь в южно-китайской провинции Гуандун, скорость ветра достигала 162 км/ч.

В результате супертайфуна "Мангхут" в китайской провинции Гуандун погибли четыре человека. А жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах стали 66 человек, еще 52 человека пропали без вести.

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