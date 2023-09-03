Власти намерены ввести ограничения на передвижение людей.

Мощный тайфун "Саола" накрыл южную китайскую провинцию Гуандун. Ветер настолько сильный, что людям, которые весят меньше 50 килограмм, запретили выходить на улицу.

Согласно прогнозу, тропический шторм Хайкуй перерастет в тайфун и, как ожидается, обрушится на китайскую провинцию Чжэцзян 3 сентября.

Издание Xinhua пишет, что сила ветра за последние два дня в регионе достигала 200 км/ч, из-за чего в Гонконге 75 человек получили травмы. СМИ сообщают, что власти решили запретить выходить на улицу людям весом до 50 кг, потому что их сносит ветром.

Кроме того, на юге Китая эвакуировали более 780 тысяч человек. Также в провинции Гуандун произошел оползень.

Справка УНИАН. "Саола" – девятый по счету тайфун в 2023 году. Возле эпицентра в городе Чжухай скорость ветра составляла до 46 м/с. А в районе Гонконга и Макао скорость ураганного ветра достигала 200 километров в час. "Саола" вызвал один из сильнейших штормов в регионе за десятилетие.

По прогнозам синоптиков, тайфун будет двигаться с запада на юг вдоль побережья провинции Гуандун со скоростью 15-20 км/ час и будет постепенно ослабевать. Ожидается, что "Саола" еще принесет проливные дожди и сильные штормы на юг Китая.

Тайфун "Саола" в Китае - посдледние новости

Тайфун "Саола" обрушился на южный Китай, из-за чего почти 900 тысяч человек эвакуировали. В большей части Гонконга и других прибрежных районов южного Китая приостановили работу бизнеса, транспорта и школ.

Прогнозировалось, что тайфун будет двигаться в юго-западном направлении вдоль побережья провинции Гуандун со скоростью около 17 км/ч, постепенно замедляясь, прежде чем отправиться в море.

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