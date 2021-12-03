Лавинная опасность сегодня существует на высокогорье Ивано-Франковской области и на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Сегодня на крайнем западе Украины ожидается неблагоприятная погода. В частности, метели и гололедица. А в Карпатах - сильный снег и лавины.

"3 декабря ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица (І уровень опасности, ); в Карпатах сильный снег (II уровень опасности)", - говорится в предупреждении Укргидрометцентра.

Как отмечается, погодные условия могут привести к нарушению, а в Карпатах – местами к прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

Также в горах возможны лавины. Об этом сообщает Отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

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В частности, сообщается, что умеренная снеголавинная опасность удержится 3 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.

Низкая снеголавинная опасность ожидается сегодня на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Как сообщал Погода УНИАН, в Закарпатской области ожидают ухудшения погодных условий. В частности, сильные дожди, снегопады, порывы ветра и снижение температуры до 17 градусов мороза в горной части региона.

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Автор: Екатерина Лиманская