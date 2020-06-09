На США обрушился тропический шторм "Кристобаль"
"Кристобаль" вышел на сушу на юго-востоке штата Луизиана.
Тропический шторм "Кристобаль" достиг побережья США.
Тропический шторм "Кристобаль" достиг берегов Мексики
Он вышел на сушу на юго-востоке штата Луизиана и, ослабевая, со скоростью 17 км/ч продолжает движение вглубь континента, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.
Предупреждение о тропическом шторме действует на побережье штатов Луизиана, Миссисипи и Алабама. Жителей предупреждают о штормовом нагоне, проливных дождях (в некоторых районах может выпасть до 38 см осадков), внезапных наводнениях и торнадо.
Напомним, по меньшей мере 10 человек погибли, многие получили ранения в результате наводнений, вызванных выпавшими за последние сутки сильными осадками на юго-востоке Йемена.
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