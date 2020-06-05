Десять человек стали жертвами наводнения в Йемене

16:18, 5 июня 2020
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Десятки зданий оказались затоплены.

Наводнение в Йемене / REUTERS
Наводнение в Йемене / REUTERS

По меньшей мере 10 человек погибли, многие получили ранения в результате наводнений, вызванных выпавшими за последние сутки сильными осадками на юго-востоке Йемена.

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На юго-восточную часть Йемена накануне вечером обрушились проливные дожди, которые привели к наводнениям. В результате стихийного бедствия семь человек погибли в провинции Хадрамаут, еще троих смыло потоком в провинции Шабва, передает Xinhua со ссылкой на местные власти. 

Десятки зданий в этих районах оказались затоплены. Правительственные войска уже направили вертолеты для участия в поисково-спасательной операции.

Напомним, тропический шторм "Кристобаль" достиг побережья Мексики и вышел на сушу в штате Кампече.

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Теги: #погода#наводнение#Йемен
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