Десять человек стали жертвами наводнения в Йемене
Десятки зданий оказались затоплены.
По меньшей мере 10 человек погибли, многие получили ранения в результате наводнений, вызванных выпавшими за последние сутки сильными осадками на юго-востоке Йемена.
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На юго-восточную часть Йемена накануне вечером обрушились проливные дожди, которые привели к наводнениям. В результате стихийного бедствия семь человек погибли в провинции Хадрамаут, еще троих смыло потоком в провинции Шабва, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Десятки зданий в этих районах оказались затоплены. Правительственные войска уже направили вертолеты для участия в поисково-спасательной операции.
Напомним, тропический шторм "Кристобаль" достиг побережья Мексики и вышел на сушу в штате Кампече.
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