Шторм "Филомена" засыпал снегом половину Испании, больше всего пострадал Мадрид (фоторепортаж)

Больше всего от стихии пострадал Мадрид.

Половина Испании до сих пор остается под снегом.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный Европейским космическим агентством на своей станице в Twitter.

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Фотография снята спутником Sentinel-3.

На снимке видно, что большая часть страны все еще засыпана снегом после шторма "Филомена". Мадрид стал самым пострадавшим из испанских городов.

Спутниковый снимок заснеженной Испании / Фото ESA

Шторм "Филомена" в Испании: что известно

9 января Испания погрузилась в транспортный хаос из-за необычайно сильного снегопада, вызванного штормом "Филомена". Сотни людей попали в снежную ловушку в автомобилях, на данный момент известно о трех погибших.

В провинции Сарагоса от погодных условий скончался бездомный в возрасте около 30 лет. Еще одна трагедия произошла в городе Михас – там погибла пара местных жителей. Люди оказались заблокированы в своем автомобиле из-за снегопада, а затем его смыло водой в реку.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал граждан воздерживаться от поездок и следовать инструкциям чрезвычайных служб. Власти рекомендовали всем, кто застрял в своем автомобиле, оставить двигатель включенным и использовать обогреватель. Рекомендуется не пытаться убирать снег с крыши автомобиля.

В автономной области Кастилия-Ла-Манча власти настойчиво призывают людей оставаться дома. Отмечается, что таких тяжелых погодных условий в регионе не фиксировали с 1904 года.

В Мадриде и восьми провинциях эта непогода стала самой серьезной с 2007 года.