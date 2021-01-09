Самый страшный снегопад за 100 лет: Испания погрузилась в хаос из-за стихии, погибли три человека

Премьер страны призвал граждан воздерживаться от поездок и следовать инструкциям чрезвычайных служб.

Испания парализована снегопадом / REUTERS

Испания погрузилась в транспортный хаос из-за необычайно сильного снегопада, вызванного штормом Филомена. Сотни людей попали в снежную ловушку в автомобилях, на данный момент известно о трех погибших.

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Как сообщает El Pais, в провинции Сарагоса от погодных условий скончалася бездомный в возрасте около 30 лет. Еще одна трагедия произошла в городе Михас – там погибла пара местных жителей. Люди оказались заблокированы в своем автомобиле из-за снегопада, а затем его смыло водой в реку.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал граждан воздерживаться от поездок и следовать инструкциям чрезвычайных служб. Власти рекомендовали всем, кто застрял в своем автомобиле, оставить двигатель включенным и использовать обогреватель. Рекомендуется не пытаться убирать снег с крыши автомобиля.

В автономной области Кастилия-Ла-Манча власти настойчиво призывают людей оставаться дома. Отмечается, что таких тяжелых погодных условий в регионе не фиксировали с 1904 года.

Шторм в Испании