Самый страшный снегопад за 100 лет: Испания погрузилась в хаос из-за стихии, погибли три человека
Премьер страны призвал граждан воздерживаться от поездок и следовать инструкциям чрезвычайных служб.
Испания погрузилась в транспортный хаос из-за необычайно сильного снегопада, вызванного штормом Филомена. Сотни людей попали в снежную ловушку в автомобилях, на данный момент известно о трех погибших.
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Как сообщает El Pais, в провинции Сарагоса от погодных условий скончалася бездомный в возрасте около 30 лет. Еще одна трагедия произошла в городе Михас – там погибла пара местных жителей. Люди оказались заблокированы в своем автомобиле из-за снегопада, а затем его смыло водой в реку.
Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал граждан воздерживаться от поездок и следовать инструкциям чрезвычайных служб. Власти рекомендовали всем, кто застрял в своем автомобиле, оставить двигатель включенным и использовать обогреватель. Рекомендуется не пытаться убирать снег с крыши автомобиля.
В автономной области Кастилия-Ла-Манча власти настойчиво призывают людей оставаться дома. Отмечается, что таких тяжелых погодных условий в регионе не фиксировали с 1904 года.
Шторм в Испании
- Шторм Филомена в пятницу и субботу накрыл Испанию.
- Мадрид накрыл крупнейший за последние годы снегопад. В результате непогоды был закрыт мадридский аэропорт, работа железнодорожного транспорта ограничена.
- По данным местных властей, на автомагистрали М-30 и М-40 у испанской столицы образовались большие пробки. Температура воздуха около нуля. Водителям, которые застряли в километровых пробках, помогали волонтеры Красного Креста. Они раздавали водителям еду. Водителей попросили без острой надобности не выезжать из дома.
- В связи с непогодой перенесли десятки авиарейсов из мадридского аэропорта Барахас.Также приостановлено высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и юго-восточными городами Аликанте и Валенсией.
- Государственное метеорологическое агентство (Aemet) сообщило, что рекордная температура -35,6 градуса по Цельсию была зафиксирована в Вега-де-Лурдес в Леоне на севере Испании.
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