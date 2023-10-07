Холоднее всего будет на северо-востоке, где столбики термометров не поднимутся выше +12°...+13°.

Сегодня, 7 октября, в Украине продолжится похолодание. Температура снизится в большинстве областей страны. Холоднее всего будет на северо-востоке, где днем столбики термометров покажут всего +12°...+13°, а теплее всего - на юге. Также по северу Украины и северо-востоку пройдут дожди. Местами осадки будут сильными. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны осадки 7 октября ожидаются в Волынской области. Облачность станет больше, а температура в течение дня ожидается от +17° во Львовской области до +23 - в Черновицкой.

Жителей севера Украины ждет преимущественно пасмурная погода с дождями. Лишь в Черниговской области ожидается небольшая облачность. Холоднее всего тут будет в Сумской области, где температура снизится до +12°. Теплее всего будет в Житомирской области, +18°.

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На востоке страны сегодня также местами пройдут дожди. В Харькове похолодает до +13°, а на остальной территории будет около +17°.

В центральной части Украины термометры покажут +17°...+22°. В Полтавской и Черкасской областях ожидаются дожди.

На юге Украины традиционно будет теплее всего. Тут в течение дня ожидается от +19° до +23°, без осадков.

Приметы погоды 7 октября

Если много желудей на дубе - жди мягкую зиму и плодородный год. Гром гремит 7 октября - зима будет теплой и малоснежной. Солнце 7 октября ярко светит - жди изменения погоды.

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