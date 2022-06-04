Сегодня, 4 июня, в семи областях на западе Украины объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о грозах, а также граде и шквалах.
"Днем 4 июня в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, в ближайшие два дня в Украине будет теплая погода. Температура будет подниматься до +23°...+33°. В субботу будет сухо, а в воскресенье, 5 июня, в Украину ворвутся дожди. Вместе с осадками на запад и север страны придет небольшое похолодание - столбики термометров опустятся до +17°...+21°.