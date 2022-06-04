Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о грозах, граде и шквалах.

Сегодня, 4 июня, в семи областях на западе Украины объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о грозах, а также граде и шквалах.

"Днем 4 июня в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды I уровень опасности объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, в ближайшие два дня в Украине будет теплая погода. Температура будет подниматься до +23°...+33°. В субботу будет сухо, а в воскресенье, 5 июня, в Украину ворвутся дожди. Вместе с осадками на запад и север страны придет небольшое похолодание - столбики термометров опустятся до +17°...+21°.

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