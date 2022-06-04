Теплее всего 4 июня будет на юге и востоке Украины.

Сегодня, 4 июня, в Украине ожидается теплая погода, но не обойдется без осадков. Дожди, местами - сильные, ожидаются в западных областях Украины, а на крайнем востоке погремят грозы. Воздух прогреется до +23°...+29°, теплее всего традиционно будет на юге и востоке Украины.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня ожидается от +23° до +26°. Практически повсеместно ожидаются дожди, местами - сильные. Лишь на Закарпатье и в Хмельницкой области вероятность осадков будет ниже.

На севере Украины сегодня будет до +24°. Здесь будет сухо, ожидается облачная погода с прояснениями.

Жителей Центра ждет комфортная температура в пределах +24°...+27°. Без осадков, небольшая облачность.

На Востоке воздух прогреется до +25°...+29°. Небольшая облачность, в Луганской области - грозы.

В южных областях сегодня также будет жарко. Здесь ожидается +27°...+29°, без осадков.

Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, в ближайшие два дня в Украине будет теплая погода. Температура будет подниматься до +23°...+33°. В субботу будет сухо, а в воскресенье, 5 июня, в Украину ворвутся дожди. Вместе с осадками на запад и север страны придет небольшое похолодание - столбики термометров опустятся до +17°...+21°.

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