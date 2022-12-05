Днем столбики термометров в столице не поднимутся выше -4 градусов.

В понедельник, 5 декабря, киевлян ждет сухой и морозный день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром температура в столице ожидается около -7°, днем температура максимально поднимется до -4°, в вечером вновь похолодает до -6°. Ожидается облачная погода с прояснениями.

Юго-всоточный ветер, скорость которого будет 3,5 - 4 м/с, добавит ощущение холода. Атмосферное давление будет в норме, 759-762 миллиметра ртутного столба. Восход в 07:41, закат в 15:55.

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Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +2°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем -1°.

В Тернополе 5 декабря ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -5°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -5, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -2°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -8°...-3°.

В Одессе 5 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем 0°.

В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -7°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -9°...-4°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -2°...+1°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -5°.

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