В понедельник, 5 декабря, киевлян ждет сухой и морозный день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром температура в столице ожидается около -7°, днем температура максимально поднимется до -4°, в вечером вновь похолодает до -6°. Ожидается облачная погода с прояснениями.
Юго-всоточный ветер, скорость которого будет 3,5 - 4 м/с, добавит ощущение холода. Атмосферное давление будет в норме, 759-762 миллиметра ртутного столба. Восход в 07:41, закат в 15:55.
Погода сегодня
Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +2°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.
В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем -1°.
В Тернополе 5 декабря ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем 0°.
В Виннице сегодня будет -5°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью -5, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -3°.
В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -2°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -8°...-3°.
В Одессе 5 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем 0°.
В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -2°.
В Запорожье температура ночью -7°, днем -2°, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -9°...-4°, небольшая облачность.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.
В Днепре температура ночью будет -7°, днем -2°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -2°...+1°.
В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -5°.