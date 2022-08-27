В центре Украины ожидаются небольшие дожди, а на севере немного ослабнет жара.

Сегодня, 27 августа, в Украине будет жарко и практически без осадков. Небольшие дожди ожидаются лишь в Черкасской области. Жарче всего будет на бге и востоке, а на севере температура местами опустится до +25°...+27°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня тепло распределится неравномерно. В Ривненской области воздух прогреется до +26, на Закарпатье ударит жара в +32 градуса, а на остальной территории ожидается +28°...+29°. Без осадков.

Відео дня:

На севере Украины сегодня будет самая свежая погода. Здесь столбики термометров покажут +27°...+29°, а на Черниговщине - до +25° и пасмурно. Также без осадков.

Жителей центральных областей ждет температура около +28°...+30°. Лишь в Черкасской области, где пройдут небольшие дожди, столбики термометров покажут +26°.

На востоке Украины сегодня будет жарко. Здесь воздух раскалит до +31°...+33°. От палящего солнца будет спасать только небольшая облачность. Без осадков.

В южных областях сегодня также будет очень жарко. Здесь температура поднимется до +29°...+33°. Без осадков, практически безоблачно.

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