Осадки ожидаются повсеместно.

Сегодня, 30 января, по всей Украине ожидаются осадки. На западе и севере - мокрый снег или снег с дождем, а на остальной территории будет преимущественно просто снег. При этом практически по всей стране днем будет плюсовая температура, местами до +5°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет +2°...+5°, теплее всего - в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Небольшая облачность и снег с дождем ожидаются везде, кроме Черновицкой области - там вероятность осадков меньше.

Жителей севера Украины сегодня ждет температура от -1° до +3°. Холоднее всего будет в Сумах, где ожидается снег. На остальной же территории - мокрый снег.

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В Центре сегодня будет преобладать пасмурная погода, лишь в Днепропетровской и Винницкой областях будут прояснения. Температура днем от -1° до +2°, повсеместно пройдет снег или мокрый снег.

На востоке Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь столбики термометров едва поднимутся до 0°, будет пасмурно, местами пройдет снег.

Жителей юга Украины сегодня ждет температура от 0° до +3°. Здесь также повсеместно ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Напомним, по всей территории Украины синоптики прогнозируют до конца недели снег и мокрый снег, на юге – еще и с дождем.

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