В западных областях и местами на севере Украины похолодает до +13°...+17°.

Сегодня, 18 сентября, практически по Всей Украине пройдут дожди, местами ожидаются ливни и даже грозы. Сухо будет лишь в Винницкой, Луганской. Донецкой, Запорожской областях и в Крыму. Температура в стране продолжит постепенно снижаться. В некоторых областях на западе и севере Украины ожидается до +13°...+17°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет очень мокро. Повсеместно ожидаются дожди и ливни. Во Львовской, Волынской и Ривненской областях будет до +15°, на остальной территории - чуть теплее, до +21°.

На севере Украины сегодня также похолодает. Ожидается +13°...+20°, теплее всего будет в Киеве. Кроме того повсеместно пройдут дожди.

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В центре Украины лить также будет везде, кроме Винницкой области - здесь вероятность осадков поменьше. Температура ожидается на уровне +16°...+20°.

На востоке страны сегодня будет +20°...+24°. Холоднее всего будет в Харькове, здесь же ожидаются и небольшие дожди. На остальной территории - сухо.

На юге - тоже не обойдется без дождей. В николаевской области - грозы. Сухая погода ожидается лишь в Запорожской области и в Крыму. Столбики термометров покажут +21°...+24°.

Напомним, по словам замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, ухудшение погоды продержится в Украине недолго.

"Мы предполагаем, что в конце сентября, 25 числа, дождей уже не будет и солнышко прогреет воздух до нормальных отметок", - обнадежила она.

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Автор: Екатерина Лиманская