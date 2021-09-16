В ближайшие дни в Украине должна существенно измениться погода.

Уже с завтрашнего дня из-за активного циклона в Украине изменится погода: начнутся дожди и придет похолодание.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".

"17 сентября на западе и на севере страны, а с 18 сентября уже практически по всей территории Украины пройдут умеренные, а местами и сильные дожди с грозами, также возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду",- сообщила синоптик.

Она сказала, что 19 сентября фронт переместится на восток Украины.

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"Кроме того, с 19-20 сентября в Украине с севера зайдет холодный воздух. Это приведет к существенному снижению температуры: днем ожидается около 10-15 выше нуля, а 21 сентября столбики термометров могут опуститься до отметок плюс 8-12. Правда, на юге температура еще некоторое время продержится на значениях плюс 20, но позже опустится до 17 градусов. То есть у нас установится холодная осенняя погода с температурой, которая будет ниже климатической нормы", - пояснила синоптик.

Но, по ее словам, такое ухудшение погоды продержится в Украине недолго.

"Мы предполагаем, что в конце сентября, 25 числа, дождей уже не будет и солнышко прогреет воздух до нормальных отметок", - обнадежила она.

Напомним, в ближайшие выходные в Украине стоит ожидать существенного похолодания. Как сообщала Наталья Диденко, ощутимое похолодание придется на ближайшие выходные. В субботу и воскресенье ожидается от +13 до +16 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская