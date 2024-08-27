Изменение погоды ожидается на следующей неделе.

До конца лета в Украине сохранится спокойная и очень теплая погода. Значительных синоптических изменений не прогнозируется и в первые дни сентября. Об этом в комментарии NV сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, поле высокого давления, то есть антициклон из северных широт будет обеспечивать погоду без осадков в большинстве областей. Только в южных областях на погоду будет влиять поле пониженного давления над Черным морем, поэтому по юго-востоку могут быть кратковременные дожди.

Определенная перестройка синоптических процессов ожидается только с 3 сентября.

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"Вот тогда начнется более ощутимое снижение температуры. Температура воздуха наконец будет ниже +30, и в целом температурные значения по стране уменьшатся на 5 градусов, если сравнивать с текущей неделей", - предупредила Птуха.

Погода в Украине до конца лета - прогноз

До конца лета в Украине сохранится очень теплая погода, а в некоторых областях даже ожидается сильная жара до +35 градусов.

Синоптик Наталья Птуха отметила, что на этой неделе жаркая погода не отступит. Однако небольшой циклон над Черным морем в течение следующих нескольких дней принесет немного облачности и кратковременных дождей с грозами в южные регионы, которые больше всего страдают от жары и засухи.

По ее данным, небольшое ослабление жары на юге стоит ожидать в последние дни августа. Температура ночью будет колебаться между +17 и +22, а днем будет достигать +27...+32 градусов.

На остальной территории страны на этой неделе осадков не предвидится, а температура воздуха останется в пределах +15...+20 градусов ночью и +29...+34 градусов днем. На побережье морей ночная температура будет достигать +23 градусов, а через несколько дней такая же ситуация будет и в других регионах.

Наталья Птуха сообщила, что жарче всего будет 28-29 августа в левобережной части страны, особенно в восточных областях, где местами ожидается сильная жара до +35 градусов.

Она добавила, что такая температура превышает августовские нормы, ведь обычно в конце лета наблюдается тенденция к похолоданию.

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