В некоторых областях Украины на западе страны похолодает до +16°...+18°, в то время, как на востоке страны будет до +27°.

Сегодня погода в Украине удивит своими температурными контрастами. Так, на западе страны похолодает до +16°...+18°, а на востоке страны воздух прогреется до +27°. Во Львовской, Ривненской, Днепропетровской и Запорожской областях покапают небольшие дожди. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины 28 мая будет прохладнее всего. Здесь воздух прогреется лишь до +16°...+19°. Практически повсеместно будет небольшая облачность, а во Львовской и Ривненской областях пройдут небольшие дожди.

Также прохладно будет и на севере Украины. Здесь столбики термометров покажут +18°...+19°. Ожидается небольшая облачность, без существенных осадков.

Жителей Центра ждет температура от +19° до +25°. Здесь также ожидается небольшая облачность, а в Днепре и Кривом Роге пройдут небольшие дожди.

На востоке Украины сегодня будет теплее всего. Здесь также ожидается небольшая облачность, а воздух прогреется до +22°...+27°. Теплее всего будет в Луганской области. Без осадков.

В южных областях Украины сегодня тоже будет тепло, +23°...+25°. В Крыму и Херсоне ожидается ясная и безоблачная погода, на остальной территории - практически безоблачно или небольшая облачность. В Запорожской области пройдут дожди.

Как сообщал Погода УНИАН, в последние майские выходные в Украине ожидается небольшое похолодание. В большинстве областей температура снизится на градус-два, а на западе местами упадет до +16°...+18°. При этом и в субботу, и в воскресенье местами ожидаются дожди.

Вас также могут заинтересовать новости: