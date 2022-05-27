Осадки ожидаются как в субботу, так и в воскресенье.

В последние майские выходные в Украине ожидается небольшое похолодание. В большинстве областей температура снизится на градус-два, а на западе местами упадет до +16°...+18°. При этом и в субботу, и в воскресенье местами ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +12°, днем +19°. В воскресенье ночью ожидается +11°, а днем - до +20°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +8°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Луцке в субботу ночью +8°, днем +16°, практически безоблачно. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +19°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +8°...+19°. В воскресенье температура будет +12°...+19°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°. В воскресенье - небольшая облачность, +15°...+19°, легкий дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +11°, днем +22°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +11°...+19°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +23°, легкий дождь. В воскресенье температура составит +13°...+20°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +10°...+23°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +11°...+25°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +11°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +13°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +14°, днем +24°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем до +17°. В воскресенье ночью температура составит +5°, днем столбики термометров покажут +14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +6°...+17°.

В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +16°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +5°...+16°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +17°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, +6°...+17°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +24°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +14°...+20°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +23°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +13°...+25°.

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