Неделя в Киеве начнется с в меру теплой погоды. Температура в течение дня поднимется до +15°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Добавит свежести юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 2 - 3,7 м/с.
Весь день в столице ожидается небольшая облачность. Без осадков.
Атмосферное давление - около нормы, 757-758 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 4 октября
Во Львове в понедельник будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +18°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.
В Тернополе 4 октября ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.
В Ивано-Франковске сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +11°...+22°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.
В Виннице сегодня будет +4°...+15°, практически безоблачно.
В Житомире в понедельник будет ночью +3°, днем +15°, практически безоблачно.
В Черкассах будет немного облачно, ночью +6°, днем +15°.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +15°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+16°.
В Одессе 4 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°.
В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет немного облачно, ночью +6°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +13°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет облачная погода с прояснениями, +6°...+12°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +17°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°.