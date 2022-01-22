В большинстве областей в течение дня ожидается небольшой "минус".

Сегодня в большинстве областей Украины в течение дня будет небольшой "минус", лишь местами на юге страны столбики термометров поднимутся выше нуля. Практически повсеместно ожидается небольшая облачность, однако на западе и севере, где пройдет снег, будет пасмурно.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, жителей запада Украины сегодня ждет снежный и холодный день. Температура будет держаться в пределах -3°...0°. Будет преобладать пасмурная погода, а небо будет затянуто облаками. Во всех областях ожидается снег.

На севере Украины погода будет такой же. В течение дня температура будет колебаться в пределах -3°...-2°, пасмурно, сплошная облачность, снег. Лишь в Киевской области солнце появится сквозь тучи.

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В центральных областях сегодня -3°...-1°, небольшая облачность. Снег ожидается только в Винницкой области.

На востоке сегодня -3°...0°, небольшая облачность, без осадков.

Жителей юга Украины сегодня ждет температура от -2° до +2°. Теплее всего будет в Одесской области. Небольшая облачность, лишь в крыму будет преобладать пасмурная погода. Без осадков.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что с новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов.

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