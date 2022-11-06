В большинстве областей сегодня будет до +10°.

Сегодня, в первое воскресенье ноября, в Украине пройдут дожди, которые сконцентрируются на западе страны, а также зацепят Житомирскую и Винницкую области.

Как сообщает Погода УНИАН, теплее всего сегодня будет на западе и юге Украины, а самая прохладная погода ожидается на северо-востоке, где днем будет около +5°.

Так, на западе Украины сегодня воздух прогреется до +10°...+12°, а на Закарпатье потеплеет до +15°. Практически повсеместно ожидаются небольшие дожди, лишь в Черновицкой и Закарпатской областях вероятность осадков меньше.

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В северных областях сегодня будет от +5° до +10°. Теплее всего будет в Житомирской области, а холоднее всего в Сумской. Также на Житомирщине ожидается небольшой дождь.

В центре Украины сегодня будет +7°...+10°. В Винницкой области пройдут небольшие дожди, на остальной территории преимущественно сухо.

В восточных областях сегодня будет лишь +5°...+6°. Будет много облачности, осадки не прогнозируются.

На юге Украины сегодня будет облачнос с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут +9°...+13°.

Погода в ноябре

Начало ноября в Украине будет достаточно теплым, лишь во второй половине месяца ожидается похолодание, однако оно будет несильным. По словам замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Натальяи Голени, прогнозы говорят о том, что ноябрь-2022 в Украине будет теплым.

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что погода в ноябре в этом году будет холодной. Только начало месяца обещает относительно теплую погоду, а потом температура опустится, ожидаются морозы и снег.

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