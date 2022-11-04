По прогнозам, нас ждет относительно теплый ноябрь, без сильных морозов и снежного покрова.

Начало ноября в Украине будет достаточно теплым, лишь во второй половине месяца ожидается похолодание, однако оно будет несильным. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, прогнозы говорят о том, что ноябрь-2022 в Украине будет теплым.

"Первая декада будет достаточно теплой. Теплый ноябрь - это уже не странность", - подчеркнула она.

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Синоптик отметила, что возможное похолодание ожидается во второй половине ноября. Ночью будет "минус", а днем температура ожидается в пределах 0...+5, что является нормой для этого периода.

Сильного же похолодания и образования снежного покрова ждать не стоит. Наталья Голеня отметила, что за последние годы снег в ноябре выпадает не всегда. "Как в этом году будет - пока непонятно", - сказала она.

Каким будет ноябрь в Украине - что говорят синоптики

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что погода в ноябре в этом году будет холодной. Только начало месяца обещает относительно теплую погоду, а потом температура опустится, ожидаются морозы и снег.

Народный синоптик Владимир Деркач говорит, что в начале ноября украинцев ждет более-менее комфортная температура и несколько действительно теплых дней. Впоследствии, по его словам, ожидается настоящая репетиция зимы. По его прогнозу, в середине ноября в Украину вернется тепло, однако ненадолго. В последние десять дней ноября снова придет похолодание.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, ноябрь-2022 в Украине будет теплым, а осадки будут преимущественно в виде дождя.

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