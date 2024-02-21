Синоптик прогнозирует, что температурный фон окажется выше нормы на 4-8 градусов.

Синоптик прогнозирует, что в этом году температура в феврале может оказаться рекордно высокой за все время наблюдений. Об этом Игорь Кибальчич рассказал в комментарии "Телеграфа".

Он пояснил, что в третьей декаде февраля Западную и Южную Европу накроет большая область пониженного давления и циклоны. В то же время над Восточной Европой сложатся благоприятные условия господства малоподвижного антициклона, центр которого расположится над Волго-Вятским районом РФ.

"Поэтому территория Украины окажется между двумя крупными барическими образованиями, то есть областями разного давления", - говорит синоптик.

По его данным, воздушные потоки в Украине будут преобладать южного и юго-восточного направлений, поэтому продолжится вынос теплых воздушных масс из Малой Азии и Восточного Средиземноморья. Синоптик прогнозирует, что температурный фон окажется выше нормы на 4-8 градусов.

Наибольшие аномалии, по данным Игоря Кибальчича, будут фиксироваться в Одесской и западных областях - именно здесь среднемесячная температура февраля с высокой вероятностью окажется рекордно высокой за весь период наблюдений.

Когда в Украине наступит метеорологическая весна - прогноз синоптика

В Укргидрометцентре говорят, что сейчас наступление метеорологической весны в Украине не фиксируется. Зато, по данным агрометеорологов, уже начался период предсвадебия. Метеорологическая же весна наступит, когда среднесуточная температура будет преодолевать отметку в 0 градусов в течение нескольких суток подряд.

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