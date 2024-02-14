13 февраля в столице среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за все время наблюдений.

В Киеве зафиксировали очередной февральский температурный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

По данным наблюдений метеостанции, 13 февраля в столице среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,5°С.

Как сообщается, это выше предыдущего рекордного показателя 1995 года на 0,3°С, а также выше климатической нормы на 9,4°С.

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"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 2 апрелю", - говорят синоптики.

Аномальное тепло в Киеве - последние данные и рекорд

По данным ученых, 2023 год был самым жарким годом за всю историю наблюдений в мире. Глобальное потепление ощущается и в Киеве. Так, в столице 4 февраля зафиксировали рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха, которая превысила на 2,1°С рекордное значение 1936 года и составила +4,6°с.

А уже 7 февраля в Киеве зафиксировали сразу два новых температурных рекорда. В частности, максимальная температура воздуха достигла 9,7°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2004 года.

Также среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2004 года на 0,4°С, а климатическую норму - на 10,5°С.

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