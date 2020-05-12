На Прикарпатье прошла мощная пылевая буря: есть пострадавшие в ДТП (видео)

Мощный ветер поднимает с полей целые тучи пыли, в воздухе стоит мгла, которая существенно ограничивает видимость на дороге.

Из-за пылевой бури на дороге ничего не видно / Фото: скриншот

В Ивано-Франковской области в окрестностях Коломыи прошла пылевая буря.

В условиях ограниченной видимости произошло ДТП. Об этом сообщили на Facebook-странице местного издания "Край", опубликовав видео своего читателя с места разгула стихии.

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Мощный ветер поднимает с полей целые тучи пыли, в воздухе стоит мгла, которая существенно ограничивает видимость на дороге. Очевидно, из-за этой ситуации случилась авария. Столкнулись два легковых автомобиля.

"Вниманию водителей! Непростая ситуация на пути в Коломыю. Вспоминается недавняя пылевая буря в Киеве. Природные явления приобретают аномальный характер", - сказано в подписи к опубликованному видео.

Как сообщал ранее УНИАН, недавно в Ривном бушевала пылевая буря. Сквозь пыль и мусор едва виднелись машины. Синоптики говорят - это был пылевой вихрь, редкий для региона. Возник он из-за почти бесснежной зимы, отсутствия дождей и неравномерного прогрева воздуха.