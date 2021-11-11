Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что после выходных в Украину придет похолодание.

В ближайшие дни в Украине потеплеет, а после выходных придет похолодание.

Такой прогноз на ближайшие дни сделала известный синоптик Наталья Диденко.

"Пусть ночь еще побудет с "минусами", но днем уже столбики термометров подскочат до +7...+12, только на севере и востоке будет свежее, +4...+10 градусов", - рассказала она о погоде на пятницу, 12 ноября.

Она сообщила, что из-за антициклона в Украине сохранится сухая, преимущественно ясная погода.

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По ее словам, на выходных ночных "минусов" станет еще меньше, а дневных "плюсов" больше.

"На следующей неделе в Украине будет холодно - прячьте носы за масками", - предупредила синоптик об изменении погоды.

Напомним, в Украине с понедельника, 15 ноября, ожидается новая волна похолодания. Согласно прогнозу, возможен мокрый снег, а ночные морозы достигнут -6°...-8°.

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Автор: Екатерина Лиманская