Повышение температуры будет заметно уже завтра, 11 ноября.

В Украину после нескольких холодных дней идет небольшое потепление. Оно будет небольшим и непродолжительным. Уже к концу недели столбики термометров вновь начнут опускаться.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, уже в четверг, 11 ноября, повышение температуры будет в западных, местами южных и северных областях. Днем воздух прогреется до +7°...+11°. На остальной территории - до +3°...+6°. Заметно теплее станут ночи. Больших морозов уже не ожидается, лишь в отдельных областях может быть до -3°. В большинстве же областей ожидается около 0°, а в Одесской области - до +5°.

Перед выходными, 12 ноября, повышение температуры уже будет по всей стране. На Западе, Севере и в Центре будет +8°...+10°, на Востоке - прохладнее всего - до +8°, а на Юге воздух прогреется до +10°...+12°.

Чуть прохладнее будет в субботу, 13 ноября. Температура по всей старне снизится буквально на градус-два. Солнца станет меньше, будет преобладать облачная погода с прояснениями.

Погода вновь испортится в воскресенье, 14 ноября. В этот день в северных и местами в западных областях пройдут дожди. В Украине будет преобладать пасмурная погода, а столбики термометров начнут опускаться. Тепло +8°...+11° еще задержится на Юге и в некоторых западных областях, на остальной же территории будет +4°...+7°.

Напомним, по прогнозу известного синоптика Натальи Диденко, сегодня в Украине днем будет солнечно и холодно. Мороза не будет, ожидается +3...+8 градусов. На несколько градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье.

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Автор: Екатерина Лиманская