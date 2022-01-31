Около 500 семей остались без крова над головой.

Проливные дожди вызвали оползни и наводнения в бразильском штате Сан-Паулу, в результате которых погибли 19 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, среди погибших семеро детей.

По данным местных властей, еще девять человек получили ранения, четыре человека пропали без вести, а около 500 семей остались без крова над головой.

Губернатор Сан-Паулу заявил, что выделил 15 миллионов реалов (2,79 миллиона долларов) на экстренную помощь пострадавшим городам.

Напомним, во Флориде так похолодало, что игуаны начали падать с деревьев.

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