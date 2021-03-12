В субботу в Украине продолжатся снегопады, а в воскресенье потеплеет до +13° (карта)
Осадки не покидают территорию страны.
В ближайшую субботу, 13 марта, дожди переместятся ближе к югу, в северных областях пойдет снег. В воскресенье в Украине потеплеет до +13°, осадки накроют западные регионы. На остальной территории ожидается переменная облачность.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В Украине бушует непогода: западные области накрыл снег, на востоке температура упала до -15°
- Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью 0°, днем +9°. В воскресенье погода не изменится, но днем немного похолодает, температура: +2°...+8°.
- Во Львове в субботу ночью +2°, днем +9°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -2°, днем +7°, переменная облачность, возможен дождь.
- В Луцке в субботу ночью +1°, днем +7°, переменная облачность. В воскресенье - ливень, ночью -2°, днем +6°.
- В Виннице в субботу будет облачно, температура воздуха 0°...+6°. В воскресенье также будет переменная облачность, температура ночью 0°, днем +8°.
- В субботу в Одессе ожидается дождь, температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье ожидается +3°...+7°, облачно с прояснениями.
- В Харькове в субботу - снег, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье переменная облачность, -2°...+5°.
- В Днепре в субботу - облачно, температура ночью -2°, днем +5°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит -2°...+6°.
- В Симферополе в субботу - переменная облачность, 0°...+7°. В воскресенье 0°...+11°, переменная облачность.
- Жителям Мариуполя в субботу обещают сплошную облачность, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье - практически безоблачно. Ночью ожидается -3°, днем +4°.
- В Краматорске в субботу будет облачно, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье ночью -4°, днем +6°, погода не переменится.
- В Северодонецке завтра ожидается сильный снегопад, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье -5°...+6°, пасмурно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +2°. В воскресенье ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, температура ночью -4°, днем +2°.
В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью +2°, днем +10°. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем до +9°.
В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +11°. В воскресенье температура днем повысится до 0°, а ночью упадет до +9°, ожидается переменная облачность.
В Сваляве завтра небольшая облачность, +6°. В воскресенье - дождь, температура воздуха 0°...+5°.
В Затоке в субботу - пасмурно, небольшой дождь, ночью 0°, днем +8°. В воскресенье - облачно. Температура до +7°.
В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +2°, в воскресенье - ясно и безоблачно, ночью -2°, а днем ожидается +4°.
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- Винница0°... -4°
- Днепр-2°... -6°
- Донецк-2°... -7°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье-1°... -5°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий0°... -3°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+4°... -1°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава-1°... -5°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь+3°... -3°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницкий+2°... -3°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+5°... -3°