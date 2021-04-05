На этой неделе будет холодно: в Украине ожидаются снегопады и дожди (карта)

Дожди будут идти в стране до выходных.

Во вторник местами ожидаются снегопады / Фото ua.depositphotos.com

На этой неделе в Украине ожидается прохладная погода, во вторник в западных регионах возможны снегопады. В среду начнутся дожди и будут идти до субботы. Средняя температура на этой неделе составит +10°...+12°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Так, в понедельник, 5 апреля, практически по всей стране выглянет солнце. Облачная погода ожидается, преимущественно, на востоке. Небольшой дождь ожидается в Крыму. Температура днем продержится на уровне +9°...+12°.

Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / фото УНИАН

Во вторник в западных областях похолодает до +2° и пойдет снег. В Луцке и на Ивано-Франковщине ожидаются дожди. В центре же, наоборот, температура повысится до +14°, ожидается облачная с прояснениями погода.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / фото УНИАН

В среду похолодание и осадки распространятся практически на всю страну, сухо будет только на Херсонщине и в Крыму. Температура в центре упадет до +2°, на юге - повысится до +15°.

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото УНИАН

В четверг дожди продолжатся, сухо будет только на востоке и в нескольких южных областях. Температура немного поднимется, но в целом, останется на уровне +10°.

Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото УНИАН

В пятницу по-прежнему будет так же дождливо. Но дожди наконец-то покинут западные области. Несмотря на осадки, по всей территории ожидается переменная облачность.

Прогноз погоды в Украине на 9 апреля / фото УНИАН

На выходных осадки отступят. Только во Львове и Ивано-Франковске в воскресенье ожидаются небольшие дожди. Температура в субботу и воскресенье останется на уровне +9°...+13°.

Прогноз погоды в Украине на 10 апреля / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 11 апреля / фото УНИАН

Народный прогноз на неделю

5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.

В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. Сегодняшний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.

8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.

9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.

10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет — то и на камне овес сойдет.

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