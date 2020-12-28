На этой неделе в Украину заглянет весна: резко потеплеет и пойдут дожди (карта)

Украинцев ожидает аномальное тепло на Новый год.

Украину зальет дождями / Фото pixabay.com

На этой неделе Украину зальет дождями и значительно потеплеет. Похолодание придет только в пятницу, 1 января 2021 года. На выходных в западных областях продолжит идти дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В понедельник, 28 декабря, солнечная погода ожидается только на востоке Украины. Во всех остальных регионах - облачно, местами - снег и ливни. Дневной температурный максимум на сегодня составит +13° в Крыму и -2° в Сумах и Харькове.

Прогноз погоды в Украине на 28 декабря / фото УНИАН

Во вторник значительно потеплеет и западные, центральные и северные регионы Украины накроют дожди. В Киеве ожидается +8°.

Погода в Украине на 29 декабря / фото УНИАН

В среду дожди начнут отступать и останутся только во Львовской, Черниговской и Луцкой областях. Температура продолжит повышаться и достигнет +15° в Крыму.

Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / фото УНИАН

В четверг, в преддверии Нового года, ожидается настоящая весенняя погода. Снова вернуться дожди, но на этот раз накроют только западные и северные регионы. В столице ожидается +10°.

Погода в Украине на 31 декабря / фото УНИАН

В пятницу, 1 января 2021 года, похолодает. Температура резко упадет почти вполовину, но дожди продолжатся. Местами они усилятся до ливней.

Прогноз погоды в Украине на 1 января / фото УНИАН

В субботу западные области продолжит заливать дождями, а на востоке покажется солнце.

Прогноз погоды в Украине на 2 января / фото УНИАН

В воскресенье погода почти не изменится: температура продолжит держаться на том же уровне, а в западной части нашей страны будут идти дожди.

Прогноз погоды в Украине на 3 января / фото УНИАН

Народный прогноз

28 декабря — день Трифона. Каков Трифон — таков и март.

29 декабря — Агея. Каков Агей — таков и апрель. На Агея иней — на святки тепло, но со снегом. Если на Агея мороз, то он простоит до Иордана. Холодный Агей — к лютой зиме.

30 декабря — Данила. Если появится иней — Рождество будет теплым. Каков Даниил — таков и май.

В народном календаре 31 декабря - день Святого Модеста. А в старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12-ю слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.

1 января - день памяти мученика Бонифатия, который помогает бороться с... похмельем. Каков первый день января, таков и первый день лета. Если в первый день Нового года сильный мороз и малый снежок, то будет хороший урожай хлеба. Если же тепло и нет снега — урожай будет плохой. Если после Нового года облака плывут против ветра, то будет снег. Небо под Новый год в обильных звездах — будет урожай грибов. Новый год зиму до весны возвращает. Снег и тепло на Новый год — лето будет теплое и дождливое. Снег под Новый год добрый — сей гречиху. Каков день — таков и июль.

2 января - Игната (Игнатия) священномученика. Какой день — такой и август. Вечерняя заря имеет розовый цвет, а утро серое и мрачное — будет ясный день и вечер со слабым ветром. Ярко-желтый, а также золотистый, розовый, зеленоватый цвет вечерней зари —на сухую, часто ветреную погоду. Облака идут против ветра — пойдет снег. Белые облака — к ветру, синее небо — будет тепло.

3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января — таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января — год будет неурожайным.

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