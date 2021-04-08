Завтра в Украине начнется потепление / Фото ua.depositphotos.com
В пятницу, 9 апреля, осадки, наконец, покинут Украину. По всей стране ожидается облачная погода с прояснениями. Средняя дневная температура составит +10°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - малооблачно, температура воздуха ночью +1°, днем +10°.
- Во Львове в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +1°, днем +9°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +2°, днем +10°.
- В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.
- В Тернополе 9 апреля ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается переменная облачность, ночью -2°, днем +11°.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+9°.
- В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Черкассах - малооблачно, ночью -2°, днем +11°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +11°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+10°.
- В Одессе 9 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.
- В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +12°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +11°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°.
- В Сумах завтра малооблачно, температура воздуха -1°...+11°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +11°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +11°.
- В Симферополе в пятницу - облачно, -1°...+7°.
- В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность температура ночью 0°, днем +12°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью +2°, днем +12°.
Прогноз погоды в Украине на 9 апреля / фото УНИАН
Народные приметы 9 апреля
9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.
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