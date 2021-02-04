Зимняя погода возвращается: в Украине ударит мороз до -15°, в двух областях пойдет снег (карта)
Холоднее всего будет в Черкассах.
В пятницу, 5 февраля, осадки отступят. Снегом припорошит только Черновецкую и Ивано-Франковскую области. Во всех остальных областях время от времени будет показываться солнце. Температура ночью упадет до -15°, днем на юге поднимется до +3°. На всей остальной территории Украины мороз продержится и в дневное время.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Синоптик пообещала украинцам похолодание и рассказала, где завтра ждать дожди и гололед
- В Киеве будет облачно, температура воздуха ночью -12°, днем -5°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -11°, днем -7°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -1°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -2°.
- В Ривне в пятницу будет переменная облачность, ночью -9°, днем -4°.
- В Тернополе 5 февраля ночью будет -7°, днем -1°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -8°, днем 0°.
- В Ивано-Франковске завтра снег, ночью -4°, днем +2°.
- В Черновцах в пятницу снегопад, ночью -4°, днем +2°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -10°...-1°.
- В Житомире в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -4°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -4°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -3°.
- В Полтаве завтра облачно, температура воздуха -9°...-5°.
- В Одессе 5 февраля переменная облачность, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Херсоне в пятницу ночью -3°, днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +2°.
- В Запорожье - малооблачно, температура ночью -7°, днем -1°.
- В Сумах завтра облачно, температура воздуха -13°...-7°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -3°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -2°.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -4°...+2°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью -8°, днем +4°.
- В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -8°, днем +5°.
Народные приметы 5 февраля
5 февраля - В этот день птицы сидят на снегу - к оттепели.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -6°
- Днепр+6°... -4°
- Донецк+9°... +2°
- Житомир+6°... -7°
- Запорожье+8°... -2°
- Ивано-Франковск+12°... -3°
- Киев+4°... -8°
- Кропивницкий+3°... -5°
- Луганск+10°... +5°
- Луцк+5°... -7°
- Львов+7°... -4°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава+3°... -7°
- Ровно+6°... -8°
- Симферополь+12°... 0°
- Сумы+2°... -9°
- Тернополь+7°... -4°
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