Зимняя погода возвращается: в Украине ударит мороз до -15°, в двух областях пойдет снег (карта)

Холоднее всего будет в Черкассах.

Завтра в Украину снова вернется зимняя погода / фото УНИАН, Гиманов Александр

В пятницу, 5 февраля, осадки отступят. Снегом припорошит только Черновецкую и Ивано-Франковскую области. Во всех остальных областях время от времени будет показываться солнце. Температура ночью упадет до -15°, днем на юге поднимется до +3°. На всей остальной территории Украины мороз продержится и в дневное время.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве будет облачно, температура воздуха ночью -12°, днем -5°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -11°, днем -7°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -1°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -2°.

В Ривне в пятницу будет переменная облачность, ночью -9°, днем -4°.

В Тернополе 5 февраля ночью будет -7°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -8°, днем 0°.

В Ивано-Франковске завтра снег, ночью -4°, днем +2°.

В Черновцах в пятницу снегопад, ночью -4°, днем +2°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -10°...-1°.

В Житомире в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -4°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -4°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -3°.

В Полтаве завтра облачно, температура воздуха -9°...-5°.

В Одессе 5 февраля переменная облачность, температура ночью -2°, днем +2°.

В Херсоне в пятницу ночью -3°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +2°.

В Запорожье - малооблачно, температура ночью -7°, днем -1°.

В Сумах завтра облачно, температура воздуха -13°...-7°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -3°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -2°.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -4°...+2°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью -8°, днем +4°.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -8°, днем +5°.

Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 5 февраля

5 февраля - В этот день птицы сидят на снегу - к оттепели.

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