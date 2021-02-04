Зимняя погода возвращается: в Украине ударит мороз до -15°, в двух областях пойдет снег (карта)

16:30, 4 февраля 2021
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Холоднее всего будет в Черкассах.

Завтра в Украину снова вернется зимняя погода / фото УНИАН, Гиманов Александр
Завтра в Украину снова вернется зимняя погода / фото УНИАН, Гиманов Александр

В пятницу, 5 февраля, осадки отступят. Снегом припорошит только Черновецкую и Ивано-Франковскую области. Во всех остальных областях время от времени будет показываться солнце. Температура ночью упадет до -15°, днем на юге поднимется до +3°. На всей остальной территории Украины мороз продержится и в дневное время.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Синоптик пообещала украинцам похолодание и рассказала, где завтра ждать дожди и гололед

  • В Киеве будет облачно, температура воздуха ночью -12°, днем -5°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -11°, днем -7°.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -1°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -2°.
  • В Ривне в пятницу будет переменная облачность, ночью -9°, днем -4°.
  • В Тернополе 5 февраля ночью будет -7°, днем -1°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -8°, днем 0°.
  • В Ивано-Франковске завтра снег, ночью -4°, днем +2°.
  • В Черновцах в пятницу снегопад, ночью -4°, днем +2°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -10°...-1°.
  • В Житомире в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -4°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -4°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -3°.
  • В Полтаве завтра облачно, температура воздуха -9°...-5°.
  • В Одессе 5 февраля переменная облачность, температура ночью -2°, днем +2°.
  • В Херсоне в пятницу ночью -3°, днем +3°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +2°.
  • В Запорожье - малооблачно, температура ночью -7°, днем -1°.
  • В Сумах завтра облачно, температура воздуха -13°...-7°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -3°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -2°.
  • В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -4°...+2°.
  • В Краматорске - пасмурно, температура ночью -8°, днем +4°. 
  • В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -8°, днем +5°.
Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 5 февраля

5 февраля - В этот день птицы сидят на снегу - к оттепели.

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Автор: Елена Пилипчак

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