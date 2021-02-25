Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик порадовала прогнозом на завтра

Температура в течение дня в западной части достигнет +16°

Температура достигнет +16° / Фото ua.depositphotos.com

Украина будет одной из самых теплых в Европе в эту завершающую февральскую пятницу.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Температура в течение дня в западной части будет достигать +10°...+16°. На остальной территории также ожидается +7°...+12°.

Чуть свежее будет на востоке и северо-востоке Украины, днем +5°...+9°.

26-го февраля существенные осадки в большинстве наших областей маловероятны.

В Киеве завтра не ожидается осадков. Днем погода обещает настоящее весеннее тепло - в столице предполагается около +10°.

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