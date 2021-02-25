Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик порадовала прогнозом на завтра
Температура в течение дня в западной части достигнет +16°
Украина будет одной из самых теплых в Европе в эту завершающую февральскую пятницу.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Начало весны будет морозным: синоптик дал прогноз на март в Украине
Температура в течение дня в западной части будет достигать +10°...+16°. На остальной территории также ожидается +7°...+12°.
Чуть свежее будет на востоке и северо-востоке Украины, днем +5°...+9°.
26-го февраля существенные осадки в большинстве наших областей маловероятны.
В Киеве завтра не ожидается осадков. Днем погода обещает настоящее весеннее тепло - в столице предполагается около +10°.
Вас также могут заинтересовать другие погодные новости:
- Температурный рекорд: в Германии за неделю потеплело на 41°
- В Украине потеплеет до +16°: прогноз от Укргидрометцентра на ближайшие дни
- В Карпатах продолжается оттепель: спасатели предупреждают о возможном сходе лавин
- Традиционной майской жары не будет: синоптик удивил прогнозом на весну в Украине
- Синоптик прогнозирует, что 2021 год может стать самым неурожайным за семь лет
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+12°... +2°
- Днепр+2°... 0°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+18°... -1°
- Киев+9°... +2°
- Кропивницкий+8°... 0°
- Луганск-2°... -3°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+12°... +1°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+11°... +3°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+4°... +1°
- Сумы+3°... +2°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+12°... +2°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+7°... +1°
- Черновцы+15°... -1°
+13°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+13 °
Мин./макс. температура:+1° / +11°
Влажность:60 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:48
Закат17:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей