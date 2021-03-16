Завтра температура начнет снижаться, Украину накроют дожди и снег - синоптик

С завтрашнего дня начнется похолодание.

Завтра погода начнет ухудшаться / фото ua.depositphotos.com

Завтра, 17 марта, в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В северных областях будет также облачно, однако существенных осадков там не ожидается.

Температура воздуха в Украине в среду начнет постепенно снижаться - на севере, западе, в большинстве центральных областей завтра предполагается +1°...+5°.

В южной части, на юго-востоке, а также в Кропивницком и Днепре будет ощутимо теплее: в течение дня +5°...+11°.

В Киеве 17 марта будет преобладать облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4°...+5°.

"До конца недели будет холодно, а вот потепление придет ориентировочно 22-23 марта", - резюмировала Диденко.

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