Завтра температура начнет снижаться, Украину накроют дожди и снег - синоптик
С завтрашнего дня начнется похолодание.
Завтра, 17 марта, в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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В северных областях будет также облачно, однако существенных осадков там не ожидается.
Температура воздуха в Украине в среду начнет постепенно снижаться - на севере, западе, в большинстве центральных областей завтра предполагается +1°...+5°.
В южной части, на юго-востоке, а также в Кропивницком и Днепре будет ощутимо теплее: в течение дня +5°...+11°.
В Киеве 17 марта будет преобладать облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4°...+5°.
"До конца недели будет холодно, а вот потепление придет ориентировочно 22-23 марта", - резюмировала Диденко.
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