Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве

Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности.

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В Киевской городской государственной администрации предупреждают о порывах ветра в столице 18 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По прогнозу синоптиков, завтра днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).

Напомним, согласно прогнозу Погода УНИАН, до конца мая и в начале июня погода в Украине будет прохладной, практически каждый день ожидаются дожди.