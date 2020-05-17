Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве
Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности.
В Киевской городской государственной администрации предупреждают о порывах ветра в столице 18 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Проливные дожди затопили Техас (видео)
По прогнозу синоптиков, завтра днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).
Напомним, согласно прогнозу Погода УНИАН, до конца мая и в начале июня погода в Украине будет прохладной, практически каждый день ожидаются дожди.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+14°... +7°
- Днепр+22°... +9°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+18°... +7°
- Запорожье+20°... +10°
- Ивано-Франковск+18°... +6°
- Киев+19°... +8°
- Кропивницкий+18°... +8°
- Луганск+19°... +9°
- Луцк+18°... +5°
- Львов+17°... +4°
- Николаев+18°... +11°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+19°... +10°
- Ровно+17°... +5°
- Симферополь+22°... +11°
- Сумы+18°... +8°
- Тернополь+17°... +5°
- Харьков+19°... +10°
- Херсон+20°... +10°
- Хмельницкий+16°... +6°
- Черкассы+19°... +8°
- Чернигов+18°... +8°
- Черновцы+16°... +7°
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+18 °
Влажность:66 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:05:54
Закат20:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей