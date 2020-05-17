Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве

16:44, 17 мая 2020
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Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Киевской городской государственной администрации предупреждают о порывах ветра в столице 18 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По прогнозу синоптиков, завтра днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).

Напомним, согласно прогнозу Погода УНИАН, до конца мая и в начале июня погода в Украине будет прохладной, практически каждый день ожидаются дожди.

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Теги: #погода#погода в Киеве
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