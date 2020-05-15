Дождливо и без жары: стало известно, какой будет погода в Украине в начале лета
Дожди в Украине задержатся надолго.
До конца мая и в начале июня погода в Украине будет прохладной, практически каждый день ожидаются дожди.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, до 20 мая переодические дожди ожидаются на востоке, юге и в центре страны. Температура воздуха на юге поднимется до +24 градусов, в остальных регионах - до +22.
20-26 мая осадки переместятся в северные и западные области Украины. Во всех регионах немного похолодает: столбики термометров не понимутся выше +21 градуса.
27-28 мая по всей стране осадков не ожидается, на востоке потеплеет до +25 градусов.
С 29 мая и до конца месяца в Украину снова вернутся дожди. В этот перод температура днем будет в пределах +18...+24 градусов.
Первая неделя июня также будет дождливой. Жаркой погоды не ожидается: максимально воздух прогреется до +24 градусов на юге и востоке страны.
Напомним, на выходных в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.
- Винница+12°... +6°
- Днепр+19°... +8°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+13°... +5°
- Запорожье+16°... +8°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+13°... +6°
- Кропивницкий+16°... +7°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+10°... +1°
- Николаев+23°... +12°
- Одесса+19°... +12°
- Полтава+16°... +8°
- Ровно+14°... +4°
- Симферополь+28°... +14°
- Сумы+15°... +7°
- Тернополь+9°... +3°
- Харьков+16°... +7°
- Херсон+23°... +12°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+16°... +7°
- Чернигов+14°... +5°
- Черновцы+15°... +7°