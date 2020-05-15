Дождливо и без жары: стало известно, какой будет погода в Украине в начале лета

13:59, 15 мая 2020
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Дожди в Украине задержатся надолго.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

До конца мая и в начале июня погода в Украине будет прохладной, практически каждый день ожидаются дожди.

Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, до 20 мая переодические дожди ожидаются на востоке, юге и в центре страны. Температура воздуха на юге поднимется до +24 градусов, в остальных регионах - до +22.

20-26 мая осадки переместятся в северные и западные области Украины. Во всех регионах немного похолодает: столбики термометров не понимутся выше +21 градуса.

27-28 мая по всей стране осадков не ожидается, на востоке потеплеет до +25 градусов.

С 29 мая и до конца месяца в Украину снова вернутся дожди. В этот перод температура днем будет в пределах +18...+24 градусов.

Первая неделя июня также будет дождливой. Жаркой погоды не ожидается: максимально воздух прогреется до +24 градусов на юге и востоке страны. 

Напомним, на выходных в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди. 

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Теги: #погода#дождь
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