С повышением температуры до +20°...+25° уже ожидаются грозы, град, ливни и шквалы.

Спрогнозировать, когда точно в Украину придет летняя погода, невозможно, но переход к летней температуре может произойти уже в мае. Об этом в интервью "Говорит Суханов" рассказала начальнк отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Последние декада мая и середина мая - можно считать, что это уже лето. И там уже пошли интенсивные процессы: грозы, грады, шквалы, если конечно не будет вторжения холодного воздуха", - говорит Голеня.

Она пояснила, что Украина находится в умеренных широтах, поэтому у нас летом и зимой происходят колебания температуры.

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"В апреле-мае у нас практически каждый год происходит вторжение арктического воздуха с севера, когда температура ночью снижается до 0° или до "минусов"", - рассказала эксперт.

Голеня добавила, как только уже будет активное тепло, температурный фон станет выше +20°...+25°, если будет происходить перемещение атмосферных фронтов, то мы можем ожидать такие процессы, которые будут давать интенсивный рост конвективных облаков.

"При этом наблюдаются грозы, может выпадать град, ливни также и перед этим процессом шквальные ветры будут достигать опасных и стихийных значений", - рассказала метеоролог.

Также она добавила, что эти опасные явления, в частности град, будут происходить все чаще. "Если брать за много лет - температурный режим становится выше. А чем выше температурный режим, происходит изменение воздушной массы с горячей раскаленной. Ее меняет холодная или прохладная летом воздушная масса. Поэтому этот процесс будет происходить", - уточнила Голеня.

Погода на весну 2025 в Украине

Ранее климатолог Вера Балабух сообщила в комментарии Погода УНИАН, что весна в этом году будет теплой. Средняя температура воздуха за сезон, вероятно, будет на два градуса выше нормы и будет колебаться от 12 градусов на юге до 10-11 градусов и выше в северных и северо-восточных областях.

Наиболее аномальным ожидается март, средняя температура которого будет положительной на всей территории страны, и вероятно, более чем на два градуса больше климатической нормы.

Апрель, и май также будут теплыми. А их средняя за месяц температура - на 1-2 градуса выше нормы.

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