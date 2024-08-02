Также июль 2024 года стал одним из самых сухих в истории Украины.

Июль 2024 в Украине был аномально жарким и чрезвычайно сухим. Во многих областях Украины установлены новые температурные рекорды, а реки обмелели.

"Июль 2024 года войдет в исторические летописи погоды как один из самых жарких и сухих за всю историю наблюдений в нашей стране", - говорит синоптик Игорь Кибальчич.

"Вследствие длительного и устойчивого господства жаркой воздушной массы африканского происхождения в течение большей части месяца, средняя температура воздуха за весь июль оказалась намного выше климатической нормы, превысив ее местами на 4 - 5 °С", - пояснил эксперт по погоде.

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В то же время в большинстве западных, центральных, южных областей и местами на востоке среднемесячная температура оказалась рекордной для данной местности за весь период инструментальных метеорологических наблюдений.

На юге Херсонщины, Николаевщины и в отдельных районах Крыма июльская температура достигла значений +28,0...+28,8 °С, которые ранее ни разу не фиксировались на территории Украины в любом другом месяце.

"Подобные показатели среднемесячной температуры являются нормой в таких городах как Джакарта, Сингапур, Мумбаи, Манила и в других населенных пунктах, расположенных в экваториальном и субэкваториальном поясе!" - акцентировал синоптик.

Июль 2024 года стал также одним из самых сухих в истории. На больших пространствах центральных, южных и восточных областей суммарно в течение месяца выпало лишь 5 - 15 мм осадков, а местами еще меньше, что составляет 10 - 15% от нормы.

"Следствием недостатка дождей и чрезвычайно высоких температур стали небывало низкие уровни воды в реках бассейнов Северского Донца и Днепра, которые местами уже достигают исторически низких отметок", - сообщил Кибальчич.

Он сообщил, что с начала года произошло уже три рекордные волны тепла: в феврале, апреле и июле.

"Такая высокая повторяемость тепловых рекордов, что прослеживается во многих областях Украины, свидетельствует о быстром росте темпов потепления климата в целом. Вероятно, что дополнительный вклад в изменение регионального климата вносят такие факторы как исчезновение Каховского водохранилища и активные боевые действия. Но этот вопрос подлежит тщательному научному исследованию", - резюмировал специалист.

Июль 2024 года в Киеве стал пятым самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года в столице. За месяц было зафиксировано 13 температурных рекордов. В частности, 16 числа температура поднялась до +36°С, установив рекорд.

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