Прогноз погоды: завтра на большей части Украины будет сухо и тепло (карта)

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в воскресенье, 9 августа, и понедельник, 10 августа.

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В ближайшие сутки, 9 августа, погода в Украине будет сухой и теплой, только днем в западных областях местами небольшие кратковременные дожди с грозами.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр .

9 августа в Украине ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 13-18 °, днем 24-29 °, в южной части ночью 17-22 °, днем 29-34 °.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 16-18 °, днем 26-28 °.

"Не забывайте крем от солнца, средства от комаров, шляпки, кепки, пледы, зарядки для телефонов, защитные маски и санитайзер, сачки для бабочек, надувные уточки, оставить побольше корма и свежей воды для кота. Время шорт и бретелек - продолжается", - призвала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook .

Погоде 9 Августа / карта meteo.gov.ua

В понедельник, 10 августа, в Украине ночью без осадков, днем в западных и северных областях местами небольшие кратковременные дожди.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 13-18 °, в южной части до 21 °; днем 23-28 °, в южных, восточных областях и на Закарпатье до 31 °.

В Киеве 10 августа - ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура воздуха ночью 16-18 °, днем 26-28 °.

Погоде 10 Августа / карат meteo.gov.ua

Ранее УНИАН рассказывал, когда в Украину вернутся дожди .