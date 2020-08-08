Прогноз погоды: завтра на большей части Украины будет сухо и тепло (карта)
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в воскресенье, 9 августа, и понедельник, 10 августа.
В ближайшие сутки, 9 августа, погода в Украине будет сухой и теплой, только днем в западных областях местами небольшие кратковременные дожди с грозами.
Синоптики рассказали, какой будет погода в на следующей неделе
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
9 августа в Украине ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 13-18 °, днем 24-29 °, в южной части ночью 17-22 °, днем 29-34 °.
В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 16-18 °, днем 26-28 °.
"Не забывайте крем от солнца, средства от комаров, шляпки, кепки, пледы, зарядки для телефонов, защитные маски и санитайзер, сачки для бабочек, надувные уточки, оставить побольше корма и свежей воды для кота. Время шорт и бретелек - продолжается", - призвала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook .
В понедельник, 10 августа, в Украине ночью без осадков, днем в западных и северных областях местами небольшие кратковременные дожди.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 13-18 °, в южной части до 21 °; днем 23-28 °, в южных, восточных областях и на Закарпатье до 31 °.
В Киеве 10 августа - ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура воздуха ночью 16-18 °, днем 26-28 °.
Ранее УНИАН рассказывал, когда в Украину вернутся дожди .
- Винница+29°... +15°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+32°... +16°
- Житомир+29°... +16°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+28°... +18°
- Кропивницкий+30°... +17°
- Луганск+32°... +16°
- Луцк+30°... +17°
- Львов+29°... +16°
- Николаев+34°... +20°
- Одесса+34°... +21°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+33°... +19°
- Сумы+26°... +14°
- Тернополь+29°... +15°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+36°... +21°
- Хмельницкий+29°... +15°
- Черкассы+28°... +16°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+30°... +15°