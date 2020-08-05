Стало известно, когда в Украину вернутся дожди

В ближайшие две недели дождей в Украине не ожидается.

Дождей в ближайшее время в Украине не ожидается / ua.depositphotos.com

В ближайшие две недели в Украине будет держаться жаркая и сухая погода, дожди ожидаются с 19 августа.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, с 6 по 18 августа в Украине ожидается жаркая и сухая погода, днем температура по стране будет подниматься до +25...+34 градусов.

19 августа дожди местами пройдут в западных, восточных и центральных областях, при этом температура воздуха по стране существенно не изменится. Периодические дожди (преимущественно на Западе Украины) будут идти до конца августа и продолжатся в начале сентября.

Ранее синоптики рассказали, что погода в августе в Украине будет умеренно теплой, экстремальных условий не ожидается.