Стало известно, когда в Украину вернутся дожди
В ближайшие две недели дождей в Украине не ожидается.
В ближайшие две недели в Украине будет держаться жаркая и сухая погода, дожди ожидаются с 19 августа.
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Согласно прогнозу Погода УНИАН, с 6 по 18 августа в Украине ожидается жаркая и сухая погода, днем температура по стране будет подниматься до +25...+34 градусов.
19 августа дожди местами пройдут в западных, восточных и центральных областях, при этом температура воздуха по стране существенно не изменится. Периодические дожди (преимущественно на Западе Украины) будут идти до конца августа и продолжатся в начале сентября.
Ранее синоптики рассказали, что погода в августе в Украине будет умеренно теплой, экстремальных условий не ожидается.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +15°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+30°... +15°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+30°... +17°
- Кропивницкий+31°... +14°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+28°... +16°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+33°... +17°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+29°... +15°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+28°... +14°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+33°... +17°
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