Стало известно, когда в Украину вернутся дожди

12:05, 5 августа 2020
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В ближайшие две недели дождей в Украине не ожидается.

Дождей в ближайшее время в Украине не ожидается / ua.depositphotos.com
Дождей в ближайшее время в Украине не ожидается / ua.depositphotos.com

В ближайшие две недели в Украине будет держаться жаркая и сухая погода, дожди ожидаются с 19 августа. 

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, с 6 по 18 августа в Украине ожидается жаркая и сухая погода, днем температура по стране будет подниматься до +25...+34 градусов. 

19 августа дожди местами пройдут в западных, восточных и центральных областях, при этом температура воздуха по стране существенно не изменится. Периодические дожди (преимущественно на Западе Украины) будут идти до конца августа и продолжатся в начале сентября. 

Ранее синоптики рассказали, что погода в августе в Украине будет умеренно теплой, экстремальных условий не ожидается. 

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Теги: #погода в Украине#дождь в Украине#погода в августе
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