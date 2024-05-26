В некоторых областях пройдут дожди и ливни.

Последнее майское воскресенье в Украине будет очень теплым, однако в ряде областей температура снизится до +20°. Также местами на юго-востоке пройдут дожди. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет сухо, небольшая облачность. Воздух в течение дня тут прогреется до +25°...+27°.

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На севере Украины 26 мая также будет сухо и немного облачно. Температура тут будет более комфортная, +24°...+25°.

Жителей востока Украины ждет переменная облачность, без существенных осадков. Температура в течение дня ожидается около +24°.

В центральной части Украины ожидается переменная облачность. В Днепропетровской области пройдут дожди и ливни, благодаря чему температура тут и на полтавщине снизится до +20°...+21°. На остальной территории столбики термометров покажут +23°...+26°.

Некоторое снижение температуры ожидается и на юге Украины. На побережье морей будет около +16°, в Запорожской области - до +20°, а на остальной территории воздух прогреется до комфортных +23°...+25°. Без осадков.

Приметы погоды 26 мая

Если в этот день много комаров, то будет хороший урожай ягод. Если лягушки громко квакают, то скоро начнутся дожди.

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