Прогноз погоды на 25 и 26 мая.

На выходных, 25 и 26 мая, в Украине местами будет дождливо, местами усилится ветер, а также местами температура снизится до +19...+22 градусов. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"В Крыму и Приазовье 25-26 мая ожидается сильный ветер, до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду", - предупредила она.

В субботу, 25 мая, дожди с грозами местами пройдут на западе, а в воскресенье - на юге и в центральных областях.

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"Хотя не стоит сильно на эти дожди рассчитывать из-за их локальности и временного летнего характера... Нальет - хорошо, но может и несколькими каплями ограничиться", - пояснила синоптик.

Остальная территория Украины, по ее данным, 25-26 мая будет принадлежать сухой погоде.

Температура воздуха на выходных составит в течение дня +22...+28 градусов, а в воскресенье в Приазовье похолодает до +19...+22 градусов.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве, по данным Наталки Диденко, в субботу и воскресенье днем будет +22...+25 градусов. Без осадков, зато будет "красивая солнечная погода с белыми облаками".

Усиление ветра в Украине

На 25 мая в Одесской области объявили повышенный уровень опасности. По данным синоптиков, вдоль побережья ожидается северо-восточный ветер, скорость которого будет 12-17 м/с. Из-за этого будет наблюдаться умеренное волнение моря.

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