На Киевщине ожидается изменение погоды.

В течение следующих пяти суток в Киевской области ожидается изменение погодных условий. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"28 мая ясные дни без осадков сменятся более облачной погодой с кратковременными дождями, которые придут с юго-востока", - прогнозируют синоптики.

В то же время температурные значения, по их данным, будут в комфортных пределах, +24°...+25°, только 28 мая в столице воздух прогреется до +27°.

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Погода 25 мая - прогноз по Украине

25 мая в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем в западных областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем по всей стране будет в пределах +22°...+27°.

На Киевщине сегодня также будет переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Днем по обалсти столбики термометров покажут +22°...+27°, а в столице будет около +25°.

Также, по данным Укргидрометцентра, 25-27 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, а 25-26 мая и Ивано-Франковской и Львовской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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