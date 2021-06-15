Завтра в Украине все еще периодически будут идти дожди, но воздух прогреется до +27 градусов.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Во вторник, 16 июня, +22...+ 27 градусов ожидается в большинстве областей Украины. Свежие волны - на Западе Украины, в Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму +20...+23 градуса", - рассказала она.
По данным синоптика, в Карпатах "нуля" и снега уже не будет, однако в горах ожидается +8...+14 градусов, на высокогорье - до +11 градусов.
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"Где-то периодически две-три капли, где-то накроет сильным грозовым ливнем со шквалом и градом", - рассказала синоптик об осадках в Украине.
По ее словам, в Киеве завтра тоже вероятны дождь и гроза.
"Киев погружается постепенно в летнюю жару, 16 июня уже ожидается до +25...+26 градусов. Наступает пора мужских босоножек на носки", - рассказала синоптик.
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