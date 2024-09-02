Только за август насчитали более 38 тысяч очагов возгорания.

Число пожаров в бразильских лесах Амазонки в августе достигло самого высокого уровня с 2010 года. Об этом сообщает Reuters.

В прошлом году дожди пошли поздно и были слабее обычного, в результате чего тропические леса стали особенно уязвимыми для пожаров в этом году.

Как сообщается, спутники обнаружили 38 266 очагов пожаров в Амазонке в августе. Это более чем вдвое больше, чем в предыдущем году, и является самым большим числом за этот месяц с 2010 года.

Видео дня

Пожары в естественно влажном и сыром биоме часто начинаются на ранчо крупного рогатого скота, где местные жители превращают джунгли в пастбища.

Более теплый воздух и сухая растительность создали условия, в которых пожары могут распространяться быстрее, а также гореть интенсивнее и дольше. Вырубка лесов также снизила способность тропических лесов производить дождь и влажность.

Ученые говорят, что пожары были вызваны сочетанием погоды, изменения климата и действий человека.

Ранее стало известно, что в Греции лесные пожары вышли из-под контроля. Недалеко от Афин огонь сжег деревья, дома и автомобили, а саму греческую столицу накрыли облака дыма.

Распространению пламени способствует ветреная погода. Жителям не остается ничего, кроме как покинуть свои дома, чтобы спастись.

Вас также могут заинтересовать новости: